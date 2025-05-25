Ticaret Bakanlığı tarihi diyerek duyurdu! Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ele geçirildi: Değeri 2 milyar TL!

BAKANLIK 'TARİHİ OPERASYON' DİYEREK DUYURDU

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince son bir hafta içinde 4 ayrı noktada operasyon yapıldı ve tarihi yakalamalara imza atıldı. Bu kapsamda; Ambarlı Limanı'nda 279 kilo esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 382 kilo esrar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 kilo metamfetamin ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 kilo likit metamfetamin ele geçirildi. Bir hafta içinde yaklaşık 5 milyar 250 milyon TL değerinde olduğu hesaplanan 2 ton 116 kilo uyuşturucu ele geçirilmesiyle tarihi bir rekora imza atıldı.