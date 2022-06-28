Haberler Yaşam Haberleri Tiemoue Bakayoko kimdir? Galatasaray’la adı anılan Tiémoué Bakayoko kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 01:32 Son Güncelleme: 28.6.2022 01:32

Tiemoue Bakayoko kimdir? Galatasaray’la adı anılan Tiémoué Bakayoko kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Tiemoue Bakayoko kimdir? Galatasaray’la adı anılan Tiémoué Bakayoko kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Yaz transfer sezonu kapsamında pek çok takım ve oyuncuyla görüşme halinde olan Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın, Tiémoué Bakayoko’yu transfer etmek istediği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar sonrasında detayları öğrenmek isteyenler Tiemoue Bakayoko kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Tiemoue Bakayoko kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Tiemoue Bakayoko ile adı anılan sarı-kırmızılı takımdan resmi açıklama gelmezken oyunuyla ilgili detaylar merak konusu olarak Tiemoue Bakayoko kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

TİEMOUE BAKAYOKO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Tiemoue Bakayoko ile ilgili detaylar ve biyografisi şöyle;



Tiémoué Bakayoko (d. 17 Ağustos 1994), orta saha pozisyonunda görev yapan Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcudur. Serie A takımlarından Milan'da forma giymektedir.



Profesyonel kariyerine 2012 yılında Rennes B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Rennes, Monaco, Chelsea, Milan, Monaco, Napoli ve Milan takımlarında forma giydi.


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Tiemoue Bakayoko kimdir? Galatasaray’la adı anılan Tiémoué Bakayoko kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
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