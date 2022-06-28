Tiemoue Bakayoko kimdir? Galatasaray’la adı anılan Tiémoué Bakayoko kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Tiemoue Bakayoko ile adı anılan sarı-kırmızılı takımdan resmi açıklama gelmezken oyunuyla ilgili detaylar merak konusu olarak Tiemoue Bakayoko kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

TİEMOUE BAKAYOKO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Tiemoue Bakayoko ile ilgili detaylar ve biyografisi şöyle;