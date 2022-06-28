Tiemoue Bakayoko kimdir? Galatasaray’la adı anılan Tiémoué Bakayoko kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Tiemoue Bakayoko ile adı anılan sarı-kırmızılı takımdan resmi açıklama gelmezken oyunuyla ilgili detaylar merak konusu olarak Tiemoue Bakayoko kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Tiemoue Bakayoko ile ilgili detaylar ve biyografisi şöyle;
Tiémoué Bakayoko (d. 17 Ağustos 1994), orta saha pozisyonunda görev yapan Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcudur. Serie A takımlarından Milan'da forma giymektedir.