TİKA’dan Moğolistan’da ‘Göktürk’ restorasyonu

Moğolistan'da Göktürk dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler, TİKA desteğiyle restore edildi. Restorasyon çalışmalarında Türk ve Moğol uzmanlar birlikte faaliyet yürüttü. Proje kapsamında yüksek risk altında olduğu değerlendirilen 10 insan figürlü taşın bakım çalışması tamamlandı. Arhangay, Övörhangay ve Töv vilayetlerinde bulunan 10 tarihi eserin fotogrametrik dokümantasyonları, restitüsyonları, restorasyonları ve bakımları daha önce TİKA tarafından ülkeye temin edilen mobil laboratuvarda yapıldı. Restorasyon çalışmasının sorumlusu Prof. Dr. Şaban Doğan ve Moğolistan Kültürel Miras Merkezinin uzmanları, proje süresince yaklaşık 4 bin kilometre yol katederek Ongi Nehri kompleksi anıtları, Öngöt kompleksi anıtları, Altan Sandal Dağı kompleksi anıtları, Honiçiyn Gol, Godron Tolgoy gibi Göktürk dönemine ait insan figürlü taşlardaki hasarları inceleyerek restorasyon faaliyetlerini gerçekleştirdi.