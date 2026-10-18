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Giriş Tarihi: 18.10.2026

TİKA'dan Somali'ye eğitim desteği

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TİKA’dan Somali’ye eğitim desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'da 510 öğrencinin eğitim gördüğü okulun fiziki koşullarını ve hijyen altyapısını iyileştirdi. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkentin Garasbaaleey bölgesinde bulunan Almashhuur İlkokul ve Ortaokulunda öğrencilerin daha sağlıklı ve konforlu koşullarda eğitim görmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Proje kapsamında, okulda eskiyen ve kullanılamaz hale gelen sıra ve sandalyeler yenilenerek, öğrenciler için dayanıklı ve konforlu sandalyeler temin edildi. Okulun hijyen altyapısının iyileştirilmesi amacıyla mevcut tesisatlar yenilenirken, kullanım kapasitesi de artırıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SOMALİ
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TİKA'dan Somali'ye eğitim desteği
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