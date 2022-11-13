TikTok çöktü mü? Tik Tok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, sorun ne? BTK AÇIKLADI

Tik Tok çöktü mü? sorusu akşam saatlerinden bu yana kullanıcılar tarafından uygulamaya giriş sağlanamayınca merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler TikTok çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
TikTok çöktü mü? sorusuna ilişkin bilgiler ve tüm detaylar şöyle;
BTK'DAN TAKSİM PATLAMASI SONRASI SOSYAL MEDYADA BANT DARALTMA UYGULAMASI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.