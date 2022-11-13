Haberler Yaşam Haberleri TikTok çöktü mü? Tik Tok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, sorun ne? BTK AÇIKLADI
Giriş Tarihi: 13.11.2022 23:04 Son Güncelleme: 13.11.2022 23:04

TikTok çöktü mü? Tik Tok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, sorun ne? BTK AÇIKLADI

Video, fotoğraf paylaşımı ve canlı yayın yapma imkanı sunan sosyal medya platformu TikTok’a erişim sağlamak isteyenler sorun yaşamalarının ardından TikTok çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, sorun ne? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu TikTok çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları ve tüm detaylar.

TikTok çöktü mü? Tik Tok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, sorun ne? BTK AÇIKLADI

Tik Tok çöktü mü? sorusu akşam saatlerinden bu yana kullanıcılar tarafından uygulamaya giriş sağlanamayınca merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler TikTok çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR, SORUN NEDİR?

TikTok çöktü mü? sorusuna ilişkin bilgiler ve tüm detaylar şöyle;



BTK'DAN TAKSİM PATLAMASI SONRASI SOSYAL MEDYADA BANT DARALTMA UYGULAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.



Edinilen bilgiye göre, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.


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TikTok çöktü mü? Tik Tok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, sorun ne? BTK AÇIKLADI
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