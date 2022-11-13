TikTok çöktü mü? Tik Tok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, sorun ne? BTK AÇIKLADI

Tik Tok çöktü mü? sorusu akşam saatlerinden bu yana kullanıcılar tarafından uygulamaya giriş sağlanamayınca merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler TikTok çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR, SORUN NEDİR?

TikTok çöktü mü? sorusuna ilişkin bilgiler ve tüm detaylar şöyle;