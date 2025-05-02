Tiktok fenomeni tutuklandı! Küçük çocuklara ağır küfürler etmişti

Kendisi gibi fenomen olan bir kişiyi tehdit eden ve küçük çocuklarına yönelik istismar tehdidinde bulunarak ağır hakaretlerde bulunan Mehmet Özdemirkol'un canlı yayını büyük tepki çekti.

Videoyu izleyenlerin yaptığı şikayetler ihbar kabul edilerek şahsın paylaşımları ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iinceleme sonucunda; farklı tarihlerde "Müstehcenlik, Hakaret ve Tehdit" suçlarından hakkında daha önce adli tahkikat yürütülen M.Ö,'nün araç içerisinde yanında bulunan M.S. isimli şahısla birlikte silah teşhir etiği görüldü. Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.