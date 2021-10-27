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Giriş Tarihi: 27.10.2021 08:05 Son Güncelleme: 27.10.2021 08:23

Tiktok fenomenleri birbirine girdi! 'Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım'

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tiktok fenomenleri birbirine girdi! ’Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım’

Sosyal medyada isimleri sık sık gündeme gelen TikTok fenomenleri birbirine girdi. Tartışma sonrası ortaya çıkanlar tam anlamıyla kan dondurdu. Tiktok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada Zeynep Alanç ve ailesiyle tartıştı. Ölüm ve tecavüz tehditleri alınca, çektiği videoyla “Yardım edin” çağrısı yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli hakkında 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Alanç Ailesi iddiaya göre fenomen Dilan Koç'u "Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım" diyerek tehdit etti.

Sosyal medya kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği uygulamalardan Tiktok yine ilginç bir haberle gündemde. Sosyal medyada başlayan kavga, adliyeye taşındı! Olay nisan ayında yaşandı.

BERABER CANLI YAYIN YAPTILAR ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

İstanbul'da yaşayan TikTok fenomeni Dilan Koç (21), sosyal medya platformu üzerinden eski üvey babası Muzaffer Alanç'ın gelini Zeynep Alanç'la ortak canlı yayın yaptı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı.

"SANA TECAVÜZ EDECEĞİM"

Bunun üzerine Alanç Ailesi iddiaya göre fenomen Dilan Koç'u "Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım" diyerek tehdit etmeye başladı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Büyük korku yaşayan Koç, paylaştığı videoyla "Ölmek istemiyorum" çağrısı yaptı. Şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma açıldı. İkisi kadın üç şüpheli, gözaltına alındı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma önceki günlerde tamamlandı.

Savcılık, 3 şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Tiktok fenomenleri birbirine girdi! 'Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım'
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