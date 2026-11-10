Haberler Yaşam Haberleri TikTok fenomenleri üzerinden para akladılar: 1,9 milyar liralık 'hediye' oyunu! 11 gözaltı
Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:39 Son Güncelleme: 10.11.2026 11:06

TikTok fenomenleri üzerinden para akladılar: 1,9 milyar liralık 'hediye' oyunu! 11 gözaltı

Sosyal medya fenomenleri üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini aklamaya çalışan şebekeye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. TikTok yayıncılarına bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler göndererek paraları yeniden geri aldıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında 1,9 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Operasyonda 11 kişi yakalanırken, 3 şüphelinin arandığı bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
TikTok fenomenleri üzerinden para akladılar: 1,9 milyar liralık ’hediye’ oyunu! 11 gözaltı
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik gerçekleştirilen incelemelerde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

SANAL HEDİYE GÖNDERİP PARALARI GERİ ALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, sosyal medya yayıncılarına bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Gönderilen hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden hesaplarına aktarıldığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların nakit veya banka havalesi yoluyla yeniden şüphelilere verildiği belirlendi.

KUYUMCULARDAN ZİYNET EŞYASI SATIN ALMIŞLAR

Şüphelilerin suç gelirlerini aklamak için farklı yöntemlere de başvurduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı tespit edildi. Bu yöntemle söz konusu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

14 ŞÜPHELİNİN HESAPLARINDA 1,9 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda 10 Kasım tarihinde Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalandı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TİKTOK #MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TikTok fenomenleri üzerinden para akladılar: 1,9 milyar liralık 'hediye' oyunu! 11 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA