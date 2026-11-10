TikTok fenomenleri üzerinden para akladılar: 1,9 milyar liralık ’hediye’ oyunu! 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik gerçekleştirilen incelemelerde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.