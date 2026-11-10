TikTok fenomenleri üzerinden para akladılar: 1,9 milyar liralık ’hediye’ oyunu! 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik gerçekleştirilen incelemelerde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
SANAL HEDİYE GÖNDERİP PARALARI GERİ ALMIŞLAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, sosyal medya yayıncılarına bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Gönderilen hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden hesaplarına aktarıldığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların nakit veya banka havalesi yoluyla yeniden şüphelilere verildiği belirlendi.
KUYUMCULARDAN ZİYNET EŞYASI SATIN ALMIŞLAR
Şüphelilerin suç gelirlerini aklamak için farklı yöntemlere de başvurduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı tespit edildi. Bu yöntemle söz konusu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
14 ŞÜPHELİNİN HESAPLARINDA 1,9 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Elde edilen bulgular doğrultusunda 10 Kasım tarihinde Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalandı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.