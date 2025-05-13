Tiktok sevdası katil yaptı

Adana'da sosyal medya için çekilen bir video, genç yaşta bir hayatın sönmesine neden oldu. Olay, 21 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya platformu TikTok için video çekmek istedi. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Kurşun, motosikleti süren Murat Aras Hirman'a sırtına isabet etti.Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 29 Nisan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.