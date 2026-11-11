TikTok’ta çocuk istismarı skandalı

Sosyal medya sitelerinin çocuklara yönelik zararlarına dair her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İspanya'da yapılan bir araştırma, dijital dünyanın en karanlık tarafını gün yüzüne çıkardı. Araştırmanın odağında Çin merkezli video paylaşım sitesi TikTok vardı. Euronews'ün haberine göre İspanya merkezli Maldita.es vakfının araştırması, TikTok'ta çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin paylaşımı, takası veya satışıyla bağlantılı olabilecek 20 binden fazla hesap tespit etti.

YAYINLARI DURDURULACAK

Bunların 7 binden fazlası İspanyolca içerik paylaşıyor. Araştırmacılar, toplamda yaklaşık 48 milyon kez görüntülenen binden fazla istismar içeriği de belirledi. Bulguların açıklanmasının ardından İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanlığı savcılıktan harekete geçmesini istedi. Bakanlık, gerekli görülmesi hâlinde TikTok'un ülkedeki hizmetlerinin geçici olarak durdurulması olasılığını da gündeme getirdi. Maldita.es'in "TikTok: Çocuk istismarcılarının yuvası" başlıklı çalışması, vakfın platformdaki çocuk istismarına ilişkin üçüncü araştırması.

PARA KARŞILIĞI İSTİSMAR

Ekip, 11 Eylül ile 15 Ekim arasındaki 35 gün boyunca hesapları, yorumları ve canlı yayınları inceledi. Ekip, 17 ülkede çocuklar tarafından yapılan 91 canlı yayını da belgeledi. Rapora göre bazı izleyiciler, para karşılığında çocuklardan kimi zaman cinsel nitelikte davranışlar sergilemelerini istedi. Bu yayınlarda en sık karşılaşılan ülkeler İspanya, Tayland, Vietnam, Myanmar ve Rusya oldu.





AB'DEN DİJİTAL BAĞIMLILIĞA FREN

AVRUPA Birliği (AB) dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında sosyal medya platformları ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik yeni sıkı önlemler hazırlıyor. Bloomberg'in haberine göre, hedefte bağımlılık yaratan tasarım mekanizmaları ve zorlayıcı etkileşimi artırmak için tasarlanan konuşma yapay zekâsı var. "Dijital Adalet Yasası"nın parçası olan taslak önlemler teknoloji şirketlerini yükümlü kılacak. Yetişkin kullanıcıların aşırı kullanımı teşvik eden özellikleri devre dışı bırakmasına izin verilecek. Aynı zamanda kişisel ilişkileri canlandıran yapay zekâ sohbet botları da dizginlenecek. Yeni kurallar Meta, Google ve TikTok gibi kullanıcıların platformlarda daha uzun süre kalmasını sağlayan özelliklere büyük ölçüde dayanan teknoloji şirketlerini etkileyebilir. Kurallara uymayan şirketlere küresel yıllık gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.





GÜNEY KORE'DE SİBER TEMİZLİK

GÜNEY Kore, çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar içeriklerinin kaldırılması amacıyla yapay zekâ destekli sistem kullanıyor. Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nın açıklamasında, Ulusal Dijital Cinsel Suçlarla Mücadele Merkezi tarafından nisanda devreye alınan yapay zekâ destekli sistemin, ülkede dijital cinsel suçlarla mücadele çalışmalarını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Sistem sayesinde nisan-eylül döneminde çocuklara yönelik 96 bin 210 cinsel istismar içeriğinin belirlendiği ve kaldırılması için ilgili çevrim içi platformlara bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör