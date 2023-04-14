Tim Burton Filmleri - IMDB Puanları İle Tim Burton’ın En İyi Filmleri ve Dizileri

Tim Burton filmleri artık sıradan filmler olmaktan çıkıp en fazla beğenilen, hatta kült denilebilecek filmler haline evrilmiştir. Bir insanın sinema alanında bu kadar aktif ve başarılı olması elbette ki uluslararası ünü de arkasından getirecektir. Tim Burton'ın en iyi filmleri herkes için aşağı yukarı aynıdır ve çok çeşitlidir. Biz de bu zengin yönetmeni kaleme aldık ve en çok izlenen Tim Burton dizilerini araştırarak okurlarımızla paylaştık.

Tim Burton Filmleri

Tim Burton filmleri hakkında konuşmadan önce biraz Tim Burton'ın kişiliği hakkında konuşmak onun yapıtlarına farklı bir gözle bakabilmek için önem arz edebilir. Henüz on iki yaşında ufacık bir çocukken ailesini terk edip babaannesiyle birlikte yaşamaya başlayan Tim Burton film çekme tutkusuna henüz çocuk yaştayken başlamıştır. İlk denemelerini "slow motion" tarzda çekerken 1980'li yıllarda ilk uzun metrajlı filmini çekmiştir. Son derece renkli bir karakter olarak tüm hayal gücünü filmlerine aktarmıştır.

Tim Burton'ın En İyi Filmleri

1- Noel Gecesi Kâbusu (1993) – 8.0 IMDB Puanı

Tim Burton'ın en kült eserlerinden bir tanesidir. Cinlerin, perilerin, gulyabani ve ruhların yarasalarla birlikte oluşturduğu evrende Balkabağı Kral Jack Skellington'a ait olan Halloweentown hanedanlığında yaşanan olaylar konu alınır.

2- Ed Wood (1994) – 7.9 IMDB Puanı

Ed Wood konusunda Taraflar ikiye ayrılmıştır. Kimi Tim Burton hayranı bu filmi çok severken kimileri de hiç sevmez. Tim Burton için Ed Wood ilham alınması gereken bir yönetmendir. Film, Ed Wood'un film üretme noktasındaki azmini ve en üretken şekilde film ürettiği dönemi konu alır.

3- Makas Eller (1990) – 7.9 IMDB Puanı

Bir mucit Edward Makaseller'i yaratır. Fakat bu mucitin zamansız ölümü Edward Makasellerin makas şekilde ellerle kalmasına neden olmuştur. Pen Boggs'un bir gün Edward'ı bulmasıyla her şey değişecektir.

4- Batman (1989) – 7.5 IMDB Puanı

Batman hepten kaosa batmış Gotham şehrinin kurtarıcısıdır. Komiser Gordon ile Dent işlerini gayet iyi şekilde yapmakta da olsa Gotham'ın gitgide berbat bir hal alıp korkunç bir yer olmasına engel olamamaktadırlar. Batman artık devreye girmelidir…

5- Beetlejuice (1988) – 7.5 IMDB Puanı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Adam ile Barbara kendi evlerine hayalet olarak dönerler. Öldükten sonra evleri berbat insanlara satılmıştır ve Barbara ile Adam anlaşarak Beetlejuice'den yardım isteyerek bu yeni ev sahiplerini korkutmak isterler. Fakat pişman olacaklardır…

6- Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi (2007) – 7.4 IMDB Puanı

Sweeney Todd İngiltere'de berberlik yapmaktadır. Harika bir kadınla evlidir fakat kasabada karısını güzel bulan güçlü, itibarlı biri vardır. Todd bu sebepten haksız şekilde hapse atılıp sürgüne yollanır. İntikam yemini eden Sweeney, kente döndüğünde her şey değişmiştir…

7- Ölü Gelin (2005) – 7.4 IMDB Puanı

Victor VanDort ve Victoria Everglot çifti 1800'lü yılların bitiminde nişanlanmışlardır. Paraya ihtiyacı olan aile yeterli parayı bulamazsa evsiz kalacaktır. Van Dort Ailesi sosyete ile vakit geçiren insanlardır fakat düğünlerinden önce bir korkuluğun yüzüğünü parmağına geçiren Viktor kendisini ölü gelin Emily ile evlenmiş halde görür ve tüm her şey ters gitmeye başlar…

8- Hayalet Süvari (2005) – 7.4 IMDB Puanı

Sleepy Hallow, Başsız Süvarı adındaki hayaletin işlemiş olduğu düşünülen cinayetleri çözmek ister. Kurbanların ortak özelliği kafalarının kesilmesidir ve Ichabood bu gizemi çözmede inatçıdır.

9- Büyük Gözler (2014) – 7.0 IMDB Puanı

Amerika'lı bir kadın Ressam olan Margaret Keane'nin kocası Walter, karısının eserlerini pazarlamaktadır. Daha sonra Walter gücü eline alıp Margaret'i saf dışı bırakmak isteyecektir.

10- Batman Dönüyor (1992) – 7.0 IMDB Puanı

Batman'ın bir devam filmi olan Batman Dönüyor'da Batman'ın karşısında Penguen karakteri vardır. Zengin bir aileden gelmesine rağmen kötü bir fiziğe sahip olan Penguen herkes tarafından sevilmek ister. Karanlık bir iş insanıyla iş birliği yaparak Batman'i yenmek ister. Fakat bu planlara kulak misafiri olan biri vardır…