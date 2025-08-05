Tip 1 diyabete karşı çığır açan adım

Independent'te yer alan habere göre, Mayo Clinic'ten araştırmacılar kanser hücrelerinin bir özelliğinden yararlanarak bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırmasını engellemenin bir yolunu keşfetti. Ekip, Tip 1 diyabet deneylerinde sıkça kullanılan obez olmayan diyabetik farelerin genetiğini değiştirerek ST8Sia6 enziminin pankreastaki beta hücrelerinde ifade edilmesini sağladı. Çalışmada, genetiği değiştirilen hücrelerin Tip 1 diyabet gelişimini önlemede yüzde 90 etkili olduğu saptandı. Genetiği değiştirilmiş dişi farelerde Tip 1 diyabet görülme oranı yüzde 6, kontrol grubundaysa yüzde 60'tı.