TİP’li başkan AK Partili başkanı öve öve bitiremedi: "Mehmet başkanda ayrı gayrı yok"

2024 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Partiden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, ilk günden buyana Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için var gücüyle çalışıyor. Her konuşmasında hiçbir mezhep, din, parti ayırt etmeksizin Hatay için çalışacaklarını vurgulayan Öntürk taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.

TİP BAŞKANDAN ÖVGÜ

Türkiye İşçi Partisi Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, ilçenin yollarını yapan Mehmet Öntürk'ü öve öve bitiremedi. Başkan Karaçay, "Öncelikle şunu söyleyeyim buradaki yolun yapılacağına kim ihtimal veriyordu? Mehmet başkanda ayrı gayrı yok. Mehmet başkanla gittim konuştum. 'Başkanım burada bir yolumuz var. Hristiyan ve Alevi cemiyetinin de çok kullandığı bir yol. Paskalyamızda var' dedim. Sağ olsun gereken ne varsa yapın talimatı verdi. Çok hızlı ve hummalı bir çalışma var. Bu tabi ki Mehmet başkanın Samandağ'a yaptığı ilk yol değil son yolda değil. Yaptığı bütün yollar çok değerli. Daha da fazla yardımcı olacak" dedi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başkanı Cem Akgül ise, "Özellikle bu hizmetin bayrama yetişmesi bizim için çok büyük bir anlam taşıdı. Sağ olsunlar. Gereken ilgi ve alakayı gösterdiler. Başkanımız Mehmet Öntürk'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Mehmet Öntürk ise, "Bizim işimiz din mezhep değil hizmet işi. Hatay ancak birlik içinde ayağa kalkabilir. Birken çok güzeliz" ifadelerini kullandı.