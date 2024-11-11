TIR dehşeti davasında karar: O şoförün 11 yıl hapsine hükmedildi

Bakırköy'e bağlı Rauf Orbay Caddesi'nde geçtiğimiz Mart ayında Florya istikametine seyir halinde olan bir tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada otomobilin içerisinde bulunan Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı geçtiğimiz duruşmada esasa ilişkin mütalaada, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

11 YIL HAPSİNE HÜKMEDİLDİ

Fettahoğlu'nun yargılandığı davada 3. duruşmada karar çıktı. Mahkeme, TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapsine hükmetti.