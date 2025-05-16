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Giriş Tarihi: 16.5.2025 11:48 Son Güncelleme: 16.5.2025 12:21

TIR dereye uçtu, sürücü öldü

Bilecik'te kontrolden çıkan TIR, Karasu Deresi'ne uçtu. Feci kazada TIR sürücüsü Yusuf Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
TIR dereye uçtu, sürücü öldü

Bilecik'e bağlı Vezirhan Beldesi sınırlarında seyir halinde olan Yusuf Aydın'ın kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aniden kontrolden çıktı.

Yolun kenarından Karasu Deresine taklalar atarak devrilen tır hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde tır sürücüsü Yusuf Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dereye uçan tır vinçlerle olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR dereye uçtu, sürücü öldü
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