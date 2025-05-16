TIR dereye uçtu, sürücü öldü

Bilecik'e bağlı Vezirhan Beldesi sınırlarında seyir halinde olan Yusuf Aydın'ın kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aniden kontrolden çıktı.

Yolun kenarından Karasu Deresine taklalar atarak devrilen tır hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde tır sürücüsü Yusuf Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dereye uçan tır vinçlerle olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.