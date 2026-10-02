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Giriş Tarihi: 2.10.2026 11:01

TIR elma bahçesine uçtu: 1 ölü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Konya istikametinden Eğirdir yönüne seyir halinde olan çakıl yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 600 metre sürüklenerek karşı şeride geçti ve elma bahçesine uçtu. Üzücü kazada TIR sürücüsü Canser Atasayar, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
TIR elma bahçesine uçtu: 1 ölü
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Konya'dan Eğirdir yönüne seyir halinde olan çakıl yüklü TIR'ın sürücüsü Canser Atasayar, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 600 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek elma bahçesine uçtu.

BAHÇE SAHİBİ BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Sabah saatlerinde mevsimlik işçilerle birlikte elma toplamak amacıyla bahçesine gelen Mehmet Gök, bahçesinde TIR bulunduğunu fark etti. Aracın yanına giden Gök, sürücünün hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Canser Atasayar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Atasayar'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından TIR'dan çıkarılarak cenaze nakil aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

#ISPARTA #KONYA
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TIR elma bahçesine uçtu: 1 ölü
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