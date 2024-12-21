TIR garajında yangın çıktı: Köpek ve kedi yanarak can verdi!

Yangın, saat 20.30 sıralarında İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan tır garajında çıktı. Şoförlere ait konteynerlerdeki çay ocağında bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede 2 konteyner ve barakayı sardı.
Yangını fark eden şoförler araçlarını uzaklaştırmaya çalışırken, bir tırın dorsesi alev aldı. Şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öncelikle garajdaki akaryakıt deposuna alevlerin ulaşmasını engelledi. Ardından ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, şoförlerin kullandığı iki konteyner ile baraka kullanılamaz hale gelirken, bir tırın dorsesinde de hasar meydana geldi.