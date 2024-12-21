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Giriş Tarihi: 21.12.2024 23:14

TIR garajında yangın çıktı: Köpek ve kedi yanarak can verdi!

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir tır garajında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 konteyner ve barakayı sardı. Alevler daha sonra tırın dorsesine sıçradı. Ekiplerin yaptığı kontrolde şoförlere ait kedi ve köpeğin de can verdiği öğrenildi.

DHA
TIR garajında yangın çıktı: Köpek ve kedi yanarak can verdi!

Yangın, saat 20.30 sıralarında İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan tır garajında çıktı. Şoförlere ait konteynerlerdeki çay ocağında bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede 2 konteyner ve barakayı sardı.

Yangını fark eden şoförler araçlarını uzaklaştırmaya çalışırken, bir tırın dorsesi alev aldı. Şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öncelikle garajdaki akaryakıt deposuna alevlerin ulaşmasını engelledi. Ardından ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, şoförlerin kullandığı iki konteyner ile baraka kullanılamaz hale gelirken, bir tırın dorsesinde de hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangın çıkan konteynerde yaptığı kontrolde ise şoförlere ait kedi ile köpeğin can verdiği belirlendi.

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TIR garajında yangın çıktı: Köpek ve kedi yanarak can verdi!
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