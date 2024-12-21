TIR garajında yangın çıktı: Köpek ve kedi yanarak can verdi!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öncelikle garajdaki akaryakıt deposuna alevlerin ulaşmasını engelledi. Ardından ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, şoförlerin kullandığı iki konteyner ile baraka kullanılamaz hale gelirken, bir tırın dorsesinde de hasar meydana geldi.