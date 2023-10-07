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Giriş Tarihi: 7.10.2023 12:12 Son Güncelleme: 7.10.2023 12:19

Tır köprünün altına çarparak devrildi: 2 yaralı

İstanbul Bakırköy’de seyir halindeki TIR köprünün altına çarparak devrildi. Kaza sonrası, çekici ve dorse birbirinden ayrılırken şoför ve yanında bulunan kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tır köprünün altına çarparak devrildi: 2 yaralı

Korkunç kaza gece 03.00 sıralarında İstanbul Bakırköy'deki Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Florya istikametine seyir halinde olan Cemil K.(48) kontrolündeki TIR köprünün altına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, köprünün beton ayağına vurarak devrildi. Kaza sonrası, çekici ve dorse birbirinden ayrılırken sürücü Cemil K. ile yanında bulunan R.A.(44) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Tır köprünün altına çarparak devrildi: 2 yaralı
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