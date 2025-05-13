Tır, motosikleti biçti!

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada TIR ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sezgin Kırçoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Belen Mahallesi Belen Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametinden Kdz. Ereğli istikametine seyir halindeki Sezgin Kırçoban (43) idaresindeki motosiklet, Belen Yeni Sanayi Sitesi kavşağından dönüş yapan Aytekin A. idaresindeki kargo kamyonunun altında kaldı.

Meydana gelen kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları müdahalede motosiklet sürücüsü Sezgin Kırçoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken kargo kamyonu sürücüsü Aytekin A.'nın motosikletin kör noktada kaldığını ve bundan dolayı göremediğini söylediği öğrenildi. Sezgin Kırçoban'ın cansız bedeni ise devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sezgin Kırçoban'ın 11 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiği kazada kullandığı motosikletini satılığa çıkardığı öğrenildi.