Şırnak’ta TIR faciası: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kaza, Cizre'nin Dirsekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Cizre şehir merkezinden Kurtuluş köyü istikametine giden Levent Borak yönetiminde plakası öğrenilemeyen sepetli Motosiklete aynı istikametten giden Ruhşan Demir yönetimindeki TIR çarptı.Çarpmanın etkisi ile TIR'ın altında kalıp sürüklenen 57 yaşındaki Levent Borak, feci şekilde hayatını kaybederken motosiklet sepetindeki tavuk ve horozlarda telef oldu.

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza mahalline sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri 57 yaşındaki adamın öldüğünü tespit ederken,Jandarma ekipleri de kaza mahallinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Levent Borak'ın cansız bedeni otopsi için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Levent Borak'ın maddi durumunun iyi olmadığı köy köy gezip altığı tavuk ve horozları ilçe merkezinde satarak geçimini sağladığı öğrenildi.