TIR’a arkadan çarpan panelvan sürücüsü can verdi

Kaza, Çorum-Samsun kara yolunda, Çorum istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Basri Teke (39) yönetimindeki panelvan minibüs, önünde seyreden Kenan Y. (50) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hasan Basri Teke hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör