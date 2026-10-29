TIR’a çarpan yolcu otobüsü yol kenarındaki eve de çarptı! Otobüs şoförü öldü, 14 yolcu yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.