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Giriş Tarihi: 2.12.2023

Tirilye’de yaralar sarılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi selin vurduğu Tirilye Mahallesi için tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Alinur Aktaş “Selde 63 iş yeri, 21 ev ve 33 araçta hasar oluştu. AFAD ile birlikte yaraları saracağız” dedi

Tirilye’de yaralar sarılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şiddetli yağış sonrası oluşan selden etkilenen Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Aktaş, Ankara'da olduğu için gelişmeleri sürekli telefondan takip ettiğini. belirtti. Tirilye'de şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve taşkın sebebiyle bazı ev, iş yeri ve araçların hasar gördüğünü kaydeden Aktaş, "Ekiplerimiz ilk andan itibaren bu hasarları tamir etmeye çalışıyor. İtfaiye, Zabıta, Ulaşım, Park ve Bahçeler Dairesi, BUSKİ ve Tarım Peyzaj AŞ'den 344 personel ve 106 araç ile müdahale ettiğimiz bu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasarlar var, inşallah onları da giderebilmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı. AFAD'ın yaptığı tespitlere göre, Tirilye'de taşkın sonucu 63 iş yeri, 21 ev ve 33 araçta hasar oluştuğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti: "Bursa genelinde gece boyunca devam eden aşırı yağışlar sonucu Gemlik'in Karacaali, Kumsaz, Kumla, Şükriye mahallelerinde, Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer ana arter ve mahallelerinde, Orhangazi'nin Ortaköy, Yeniköy, Gemiç, Karsak, Mahmudiye, Mustafakemalpaşa'nın Yenikızılelma, Büyükorhan'ın Karaçukur ve Danaçalı, Karacabey'in Ballıkaya Mahallesi'nde yağıştan etkilenen ev, iş yeri ve araçlar oldu. Bu olaylara ilgili bütün birimlerimizden toplam 505 personel ve 174 araç ile gerekli müdahaleler yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bursa genelinde 149 olaya müdahale ettiğimizi belirtmek isterim. Hem Tirilye'de yaşayan vatandaşlarımıza hem de diğer ilçelerimizde yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun." AA

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Tirilye’de yaralar sarılıyor
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