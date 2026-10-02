Tırın altına saklanıp kardeşine pusu kurmuştu! Kasklı katilden kan donduran savunma: ‘Yüzümü korumak için taktım’





"KARDEŞİMİN YAŞADIĞI HAYATI KARDEŞİMİN ÇOCUKLARINA YAŞATTI"



Olayla ilgili tüm güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini belirten Vildan Kaya, "Bir insan kardeşiyle konuşmak için bu şekilde davranamaz. Kaskı takması ayrı bir soru. Arabanın içinde ateş etmesi ayrı bir soru. Yere düşürüp yerde kafasına sıkması ayrı bir soru" ifadelerini kullandı.

Adalete güvendiğini söyleyen Kaya, "Benim kardeşim çocuğunun yaşında babasız kaldı. Sanık 1995 yılında babamı vurdu, 2026 yılında da kardeşimi vurdu. Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı. Adalete sığınıyorum, adalete güveniyorum. Bizim ailemizin bir erkeği Çetin vardı, Çetin gitti ama Sedat da kalmasın. Gerekli cezayı alsın" diye konuştu.



AVUKAT: "CİNAYETİ PLANLADI"

Müşteki vekili avukat Uğur Altun da sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini savundu. Kamera kayıtlarına göre sanığın saat 05.00 sıralarında tırın arkasına geldiğini ve burada saklanarak maktulün gelmesini beklediğini belirten Altun, "Kamera kayıtlarında yer aldığı üzere, sanık daha önceden tasarlayarak, planlı bir şekilde saat 05.00 sıralarında tırın arkasına geliyor ve burada saklanıyor. Maktulün gelmesini bekliyor. Buradan arkasından gizli bir şekilde maktulün çalıştırmış olduğu tırın kapısını açıyor ve kendisine ateş ederek ölümüne sebebiyet veriyor" dedi.

Duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini aktaran Altun, diğer sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de sürdürüldüğünü söyledi. Dosyada henüz çözümlenmesi gereken bazı kayıtların bulunduğunu belirten Altun, bunların daha sonra dosyaya kazandırılacağını ifade etti. Altun, "Biz aile olarak, müşteki vekili olarak üst hadden cezalandırılmasını talep ettik. Umarım en üst hadden ceza alacak" diye konuştu.