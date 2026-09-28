TIR’ın dorsesinin altında kalan Rus Arina’nın cenazesi ülkesine gönderildi

Korkunç kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Hüseyin Ç.'in kullandığı TIR Çolaklı Süral kavşağına geldiğinde trafik lambalarına ve aynı istikamette gitmekte olan Gürkan Totkanlı'nın kullandığı otomobile arkadan çarpması ve yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrilmesi sonucunda meydana geldi.112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ve kurtarıcı ile çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, kazayı gören vatandaşlar TIR'ın devrildiği noktada 2 kişinin bulunduğunu ve dorsenin altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağrıldı. Devrilen TIR; çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, dorsenin altında kalan olay yerindeki çantada bulunan kimlikten yabancı uyruklu olduğu anlaşılan 2 kadın turisttin cansız bedenine ulaşıldı. TIR'ın altında kalarak yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazanın ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan TIR sürücüsü Hüseyin Ç., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alındı.

ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazada hayatını kaybeden 2 genç kadından Arina Dautova'nın cenazesi bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ablası ve yakınları tarağından teslim alındı. Cenazesinin teslim alınması sırasında Dautova'nın ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Adli Tıp'tan kardeşine ait eşyaların bulunduğu poşete bakarak uzun süre gözyaşı döken ablayı eşi ve yakınları sakinleştirdi.

KARŞIYA GEÇMEK İÇİN BEKLİYORLARDI

Öte yandan Manavgat'ta bir otelde animatör olarak çalışan Arina Dautova ve aynı otelde çalışan arkadaşı Alyona Dovgalyova'nın yolun karşısında bulunan otel lojmanına geçmek için bekledikleri öğrenildi. Cenazesi ablası ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurum morgundan teslim alınan Arina Dautova'nın Çarşamba günü Kurşunlu Mezarılğı'nda toprağa verileceği öğrenildi