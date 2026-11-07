TIR’la çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, T.B. yönetimindeki TIR ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu otomobildeki alevler söndürüldü. Otomobilde sürücü ile yanındaki kişinin cansız bedeni bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Diyarbakır'da ise minibüs ile otomobilin çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.