Haberler Yaşam Haberleri TIR’la çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü
Giriş Tarihi: 07.11.2026

TIR’la çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
TIR’la çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü
  • ABONE OL
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, T.B. yönetimindeki TIR ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu otomobildeki alevler söndürüldü. Otomobilde sürücü ile yanındaki kişinin cansız bedeni bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Diyarbakır'da ise minibüs ile otomobilin çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR’la çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA