TKDK 80 milyon avro hibe dağıtacak

Çağrı kapsamında desteklenecek sektörler: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (M7);,Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi ,Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi,Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler,

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri,Su Ürünleri Yetiştiriciliği,Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları.

Bu sektörlerde yapılacak yatırımların "inşaat harcamaları,makine-ekipman alımları, proje hazırlama, görünürlük ve danışmanlık ücretleri" destek kapsamında olduğunu belirten Aydoğdu, bu başlıklar altında 5 bin Avro'dan 500 bin Avro'ya kadar olan yatırımlara yüzde 60 ile 75 arasında değişen oranlarda hibe desteği verileceğini, aynı zamanda yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 20 oranında KDV muafiyetlerinin olacağını söyledi.

Trabzon ve Rize'nin kalkınması adına büyük bir fırsat olan TKDK 2. Başvuru Çağrı ilanının müracaatları 12.07.2024 tarihi saat: 09:00 da başlayıp 16.08.2024 saat: 18:00 da son bulacaktır. Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, ''Trabzon ve Rize'nin bu desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu sebeple yatırım yapmak isteyenleri vakit kaybetmeden bilgi almaya davet ediyorum. Gelin Trabzon ve Rize illerimizi beraber kalkındıralım. Proje Başvuru Çağrı ilanının başta Trabzon ve Rize yatırımcıları olmak üzere tüm yatırımcılarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Haydi Trabzon, Haydi Rize Şimdi proje zamanı'' diye konuştu.