Tokat’ta babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömmüştü: Cani evlat için istenen ceza belli oldu

İDDİANAME HAZIRLANDI

Babası Zihni Cankurtaran'ı öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cankurtaran (50) hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Zihni Cankurtaran'ın yurt dışında yaşadığı, bundan dolayı oğlu Mustafa Cankurtaran'a Türkiye'deki işlerini ve mal varlıklarını yönetmesi için noterden vekaletname verdiği belirtildi.