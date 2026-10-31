Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömmüştü: Cani evlat için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 31.10.2026 15:14 Son Güncelleme: 31.10.2026 15:32

Tokat'ta babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömmüştü: Cani evlat için istenen ceza belli oldu

Tokat’ta Zihni Cankurtaran’ın, oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından başına balta vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Babasını vahşice katledip cesedini site havuzunun altındaki tünele gömen ve üzerine kireç atan cani evlat suçunu itiraf ederken, hazırlanan iddianamede sanık hakkında istenen ceza da belli oldu. İşte detaylar...

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AA Yaşam
Tokat’ta babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömmüştü: Cani evlat için istenen ceza belli oldu
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Tokat'ta babasını baltayla öldürdüğü ve cesedini bir sitenin havuzunun altına gömdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Babası Zihni Cankurtaran'ı öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Cankurtaran (50) hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Zihni Cankurtaran'ın yurt dışında yaşadığı, bundan dolayı oğlu Mustafa Cankurtaran'a Türkiye'deki işlerini ve mal varlıklarını yönetmesi için noterden vekaletname verdiği belirtildi.

BABASININ BAŞINA BALTAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede, geçen yıl ağustosta Türkiye'ye gelen Zihni Cankurtaran'ın, mal varlıklarının oğlu tarafından izinsiz satıldığını öğrenmesi üzerine Mustafa Cankurtaran ile tartıştığı, tartışmanın ardından da Mustafa Cankurtaran'ın babasının başına baltayla vurarak onu öldürdüğü belirtildi.

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SİTE HAVUZUNA CESEDİ GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Mustafa Cankurtaran'ın, babasının cesedini kendi iş yerinin arka tarafında bulunan sitenin kadın havuzunun alt bölümündeki tahliye tüneline taşıdığı, koku yapmaması amacıyla üzerini kireç ve toprakla kapattığı anlatılan iddianamede, babasına yönelik kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Mustafa Cankurtaran'ın Tokat Emniyet Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde suçunu itiraf ettiği vurgulandı.

CANİ EVLAT İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, Mustafa Cankurtaran'ın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından Mustafa Cankurtaran'ın yargılanması sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kentte lokanta işleten Zihni Cankurtaran'dan uzun süre haber alamayan yurt dışında yaşayan kızı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Zihni Cankurtaran'ın oğlu Mustafa Cankurtaran'ı gözaltına almıştı.

Mustafa Cankurtaran, emniyette babasını başına baltayla vurarak öldürdüğünü, ardından Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunun altına gömüp üzerine kireç döktüğünü itiraf etmişti. Polis ekipleri, 9 Ocak'ta Mustafa Cankurtaran'ın gösterdiği yerde babasının cesedini bulmuştu. Mustafa Cankurtaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TOKAT

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Tokat'ta babasını öldürüp cesedini site havuzuna gömmüştü: Cani evlat için istenen ceza belli oldu
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