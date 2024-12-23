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Giriş Tarihi: 23.12.2024 17:46

Tokat’ta bir binanın önünde cesedi bulunmuştu: Katili o isim çıktı!

Tokat’ta bir evin önünde 18 yaşındaki Ozan Karaca’nın cansız bedeni metruk bir binanın önünde bulundu. Olay üzerine gözaltına alınan arkadaşı cinayeti itiraf etti.

DHA
Tokat’ta bir binanın önünde cesedi bulunmuştu: Katili o isim çıktı!

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan metruk bir evin önünde, sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Ozan Karaca'ya ait olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Ozan Karaca'nın arkadaşı D.A.'yı gözaltına aldı. D.A. ifadesinde birlikte içki içerken Ozan Karaca'nın kendisine küfrettiğini, çıkan tartışmada da bıçakladığını söyledi. Ozan Karaca'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Tokat’ta bir binanın önünde cesedi bulunmuştu: Katili o isim çıktı!
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