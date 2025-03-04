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Giriş Tarihi: 4.3.2025 00:57

Tokat’ta husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti!

Tokat'ın Turhal ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada, Berkay M., defalarca bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Berkay M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, katil zanlısı kıskıvrak yakalandı.

DHA
Tokat’ta husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti!

Olay, Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan A.M.Ö. ile Berkay M., sokakta karşılaşıp, tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada A.M.Ö., bıçakla Berkay M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkay M., kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan A.M.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tokat’ta husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti!
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