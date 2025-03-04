Tokat’ta husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti!

Olay, Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan A.M.Ö. ile Berkay M., sokakta karşılaşıp, tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada A.M.Ö., bıçakla Berkay M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkay M., kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan A.M.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.