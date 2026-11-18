Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.A. (31) ve B.B. (46) ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.B. (49), E.A. (27), B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve Zehra Erva Ablak (2), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.