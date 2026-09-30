Tokat’ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var!

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Melisa Atar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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