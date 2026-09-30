Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:20

Tokat’ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var!

Tokat’ta meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarptığı olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Tokat’ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Tokat-Almus yolu Döllük köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Almus ilçesi istikametine seyreden Muzaffer Kaan Erdoğan (39) yönetimindeki 60 AHY 339 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Selahattin Atar (48) yönetimindeki 60 ACG 035 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Melisa Atar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TOKAT #KAZA

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Tokat’ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var!
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