Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı açıklandı! TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar, taksitleri kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.9.2022 09:45

TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı açıklandı! TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar, taksitleri kaç TL?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapacak vatandaşlar TOKİ sosyal konut ev fiyatları, taksit ve ödeme planı gibi detayları merak ediyor. Ödemelere ait detaylar başvuruların başlamasıyla beraber netleşmiş oldu. Bilindiği üzere ilk açıklamada “ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek” denmişti. Peki, 2022 TOKİ sosyal konut peşinat, taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı açıklandı! TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar, taksitleri kaç TL?

TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı açıklandı! Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projede aylık taksitler de asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Bu noktada "2022 TOKİ sosyal konut peşinat, taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı gibi tüm detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi. Hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

TOKİ BAŞVURUDA TC KİMLİK NUMARA SIRASI

T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

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TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı açıklandı! TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar, taksitleri kaç TL?
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