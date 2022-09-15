TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı açıklandı! TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar, taksitleri kaç TL?

TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı açıklandı! Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projede aylık taksitler de asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Bu noktada "2022 TOKİ sosyal konut peşinat, taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ 2+1 ve 3+1 evlerin taksitleri ve ödeme planı gibi tüm detaylar...