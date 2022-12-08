TOKİ Aksaray kura sonuçları: TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. TOKİ Aksaray kura çekilişi ile 2+1 3+1 konutlar hak sahiplerini buluyor. Genç, emekli ve engelli kategorilerinde çekilen TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama yapılıyor. Peki, TOKİ Aksaray kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.
Bilindiği üzere kura çekilişi sonuçları, canlı yayın sonrası kurumun internet sitesinde erişime açılıyor.
Aksaray TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 8 Aralık 2022 Perşembe günü olarak duyuruldu. Aksaray kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
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TOKİ Kayseri kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.