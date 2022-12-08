TOKİ Aksaray kura sonuçları: TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. TOKİ Aksaray kura çekilişi ile 2+1 3+1 konutlar hak sahiplerini buluyor. Genç, emekli ve engelli kategorilerinde çekilen TOKİ Aksaray ve Çankırı kura sonuçları sorgulama yapılıyor. Peki, TOKİ Aksaray kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…