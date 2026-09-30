TOKİ arazisiyle 95 milyon çarptılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, TOKİ
'ye ait araziyi sahte evraklarla kendilerine miras kalmış gibi göstererek satış vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yürütülen çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı belirlenen şüphelilerin kullandığı yöntem deşifre edildi. Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Gerçekte TOKİ mülkiyetinde bulunan bir arsanın miras yoluyla kendilerine kaldığı izlenimini oluşturan şüphelilerin, sahte belgelerle araziyi farklı kişilere sattıkları tespit edildi. Başvuru yapan 20 kişinin bu yöntemle dolandırıldığı saptanırken, yapılan MASAK incelemelerinde ise şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın yaklaşık 95 milyon 500 bin lira olduğu ortaya çıktı. Bu paraların takibini güçleştirmek için ise çeşitli kripto para uygulamalarını kullandıkları ve kazancı bu hesaplara aktardıkları tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle yaklaşık 80 kişinin daha banka transferlerinde aynı ada ve parsel bilgilerini açıklama kısmına yazarak şüphelilere para gönderdiği belirlendi.
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Mete Efendioğlu - Editör