TOKİ başvuru bedeli iade nasıl alınır? Sosyal Konut projesinde ev çıkmayanlara TOKİ başvuru ücreti geri iadesi yapılır mı?

TOKİ kuraları yarın başlıyor! Cumhuriyetin en büyük sosyal konut atılımı olan İlk Evim projesi, ilk olarak Doğu illerimizde başlayacak. Kurada hak sahipleri, ilk defa ev sahibi olacaklar. Kurada ismini duymayan vatandaşlar, "TOKİ başvuru bedeli iade nasıl alınır?" sorusunu yöneltiyor. Başvuru bedelinin 200 TL olduğunu hatırlatalım. Peki, TOKİ başvuru ücreti geri iadesi yapılır mı? TOP başvuru bedeli iade nasıl alınır? İşte detaylar...
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN NET TARİH GELDİ!
''TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?'' sorusu, uzun süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, açıklamasında, TOKİ sosyal konut çekiliş tarihini duyurdu ve ilk çekilişin yapılacağı iller de paylaşıldı.
Bakan Kurum'un açıklamasına göre; TOKİ sosyal konut kura çekilişi ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve Şırnak ve Ardahan'da gerçekleşecek.
Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.
Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da,
Kars'ta 1.000 konutunki 8 Kasım'da,
Iğdır'da 550 konut için 9 Kasım'da,
Ağrı'da 1.480 konutunki 10 Kasım'da,
Van'da 2.800 konutunki 11-12 Kasım'da,
Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da çekilecek.
Şırnak'ta 1.450 konutun kurası 7 Kasım'da,
Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,
Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,
Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım tarihlerinde çekilecek. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
SOSYAL KONUT PROJESİ TEMELLERİ ATILDI!
TOKİ ilk evim için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller:
Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİLİYOR MU?
Konuyla ilgili toki.gov.tr adresinden yapılan açıklama şöyle:
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.