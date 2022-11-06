TOKİ başvuru bedeli iade nasıl alınır? Sosyal Konut projesinde ev çıkmayanlara TOKİ başvuru ücreti geri iadesi yapılır mı?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN NET TARİH GELDİ!

''TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?'' sorusu, uzun süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, açıklamasında, TOKİ sosyal konut çekiliş tarihini duyurdu ve ilk çekilişin yapılacağı iller de paylaşıldı.

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; TOKİ sosyal konut kura çekilişi ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve Şırnak ve Ardahan'da gerçekleşecek.