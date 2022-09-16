TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve başvuru ücreti gibi detaylar, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan evler için gençlere, emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına özel kontenjan bulunuyor. Bu noktada uygun taksit ve uzun vade seçeneğiyle ev sahibi olmak isteyen dar gelirli milyonlarca vatandaş, ''TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar, nasıl ve nereden başvurulur? İşte, 2022 İstanbul, Ankara, İzmir e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı, başvuru şartları ve ücreti gibi merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru sayısı 1 milyon bandını aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ sosyal konut projesi için başvurular dün e-Devlet ve kamu bankaları üzerinden başladı.

Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, başvuru ücreti, 2+1 ve 3+1 daire fiyatları, taksit ödemeleri gibi detayları araştırıyor. İşte TOKİ başvuru ekranı, tarihleri ve şartları hakkında tüm merak edilenler;