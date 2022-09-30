TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ başvuru iptali e devlet ekranı ile sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu, para iadesi nasıl alınır?

TOKİ başvuru iptali e devlet ekranı üzerinde araştırılmaya başladı. Sosyal konut başvurusundan vazgeçmek isteyen adaylar TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, iadesi nasıl ve nereden yapılıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek ucuz konut başvurularından önce başvurudan vazgeçmek isteyenler adım adım iptal işlemini araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır? İşte, yanıtlar…