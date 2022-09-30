TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ başvuru iptali e devlet ekranı ile sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu, para iadesi nasıl alınır?

TOKİ başvuru iptali e devlet ekranı üzerinde araştırılmaya başladı. Sosyal konut başvurusundan vazgeçmek isteyen adaylar TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, iadesi nasıl ve nereden yapılıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek ucuz konut başvurularından önce başvurudan vazgeçmek isteyenler adım adım iptal işlemini araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır? İşte, yanıtlar…
TOKİ BAŞVURUSU İPTAL EDİLİR Mİ?
Kişiler, kendi istekleriyle TOKİ konut hakkından vazgeçebilir. TOKİ başvuru iptal etme işlemi için sözleşmeyi imzalamamak yeterli olmaktadır.
İşte, detaylar…
TOKİ BAŞVURU İPTALİ NASIL YAPILIR?
Gerekli belgelerin zamanında teslim edilmemesi veya eksik edilmesi durumlarında da TOKİ hak iptali gerçekleşmektedir.
Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir.
Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİLİYOR MU?
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de e devlet başvurusu ardından yatırılacak.
Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.
e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
TOKİ BAŞVURU İPTALİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Konuyla ilgili toki.gov.tr adresinden yapılan açıklama şöyle:
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
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