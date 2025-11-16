TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ kura çekimi ve konut teslim tarihleri takip ediliyor!

Projelerin İnşaat İhalesi ve Başlangıcı

Başlangıç Tarihi: Kasım 2025 yılı itibarıyla

Başvuru süreci ile eş zamanlı olarak, konutların yapılacağı alanlardaki projelerin ihale süreçlerine ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

Konut Belirleme Kuralarının Çekilmesi

Başlangıç Tarihi: Şubat 2026 yılı itibarıyla

Bu kura ile, hak sahibi olan vatandaşlarımızın hangi bölgede, hangi blokta ve hangi numaralı daireye sahip olacağı belirlenecektir.