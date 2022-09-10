TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ev fiyatları, gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlar, düşük taksitler ile kira öder gibi ev sahibi olabilecek. 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu noktada TOKİ başvuruları için gözler Başkan Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 Salı günü yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 81 ilde TOKİ başvuru tarihleri ve şartları…
Hükümetin ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.
Projenin detayları, 13 Eylül 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi.
81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla, 20 yıl vadeyle ev sahibi olabilecek. Taksit miktarı da asgari ücretli çalışanların ödeme imkânına göre belirlenecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' demişti.
Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak. (Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır) En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1.650 TL iki çalışan varsa 3.300 TL olacak.
Bakan Murat Kurum, daha önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.
Konutu bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Vatandaş ya sosyal konut projesi ya da ucuz arsaya başvurabilecek. Kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.
81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların en geç iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.