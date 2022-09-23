TOKİ başvuru yap ekranı: 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut projesi e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman bitiyor?

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve birçok detay halen ülke gündemindeki konuların başında geliyor. Geçtiğimiz hafta başlayan süreç; e-Devlet ve ilgili bankalar aracılığı ile sürüyor. Öte yandan başvuruda bulunmamış kişiler detaylı bilgi edinmek adına "TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman bitiyor?" sorularını gündeme taşıyor. İşte TOKİ sosyal konusu başvuru yap ekranı ve başvurulara dair tüm merak edilenler.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU! TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı.

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ 250 bin konut başvuruları, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. e-Devlet başvuruları, 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.

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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1.000 liradan 500 TL'ye indirildi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. Buna göre, vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

TOKİ BAŞVURUSU BANKADAN NASIL YAPILIR?

Vatandaş gerekli şartlara sahip olup, olmadığını kontrol edecek. (Aksi durumda başvurusu geçersiz sayılacak) Başvuru yapacağı ildeki projedeki konut tipini belirleyecek. Daha sonra e-devlet üzerinden ya da Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvuru yapacak.

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

E-DEVLET TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sahibi;

E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.