Haberler Yaşam Haberleri TOKİ başvurularında sona gelindi! 2022 TOKİ ilk evim projesi son başvuru tarihi ne, e-Devlet ile başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 15:24

TOKİ başvurularında sona gelindi! 2022 TOKİ ilk evim projesi son başvuru tarihi ne, e-Devlet ile başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?

TOKİ konut başvurularında sona gelindi. e-Devlet ve ilgili bankalar aracılığı ile alınan başvurularda gözler artık kura sonuçlarında. Öte yandan halen başvuruda bulunmamış olan kişiler “TOKİ son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili detaylar bilindiği üzere kurumun resmi sitesi aracılığı ile bildirilmişti. Uzun vade seçeneği ve uygun fiyatlarıyla dev projeye ilgi ilk günden bu güne oldukça büyük. Peki, TOKİ son başvuru tarihi ne, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte detaylar.

TOKİ başvurularında sona gelindi! 2022 TOKİ ilk evim projesi son başvuru tarihi ne, e-Devlet ile başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?

TOKİ son başvuru tarihi ile vatandaşların gündemindeki yerini aldı. E-Devlet üzerinden başvurular sona ererken ilgili bankalar aracılığı ile süreç belirlenen tarihe kadar devam edecek. Bu kapsamda ise "TOKİ son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Banka başvuruları, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin proje İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Peki, TOKİ son başvuru tarihi ne, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte o tarih.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İlk Evim TOKİ son başvuru tarihi 2022

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 14 Eylül'den itibaren alınmaya başladı. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam eden başvuru süreci 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de bitecek.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İlk Evim TOKİ son başvuru tarihi 2022

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İlk Evim TOKİ son başvuru tarihi 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bulut, TOKİ kura tarihi ile ilgili olarak ''Şu ana kadar projeye 7,5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

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TOKİ başvurularında sona gelindi! 2022 TOKİ ilk evim projesi son başvuru tarihi ne, e-Devlet ile başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?
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