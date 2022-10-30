TOKİ başvurularında sona gelindi! 2022 TOKİ ilk evim projesi son başvuru tarihi ne, e-Devlet ile başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?

TOKİ son başvuru tarihi ile vatandaşların gündemindeki yerini aldı. E-Devlet üzerinden başvurular sona ererken ilgili bankalar aracılığı ile süreç belirlenen tarihe kadar devam edecek. Bu kapsamda ise "TOKİ son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Banka başvuruları, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin proje İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Peki, TOKİ son başvuru tarihi ne, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte o tarih.