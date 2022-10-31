TOKİ başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 TOKİ konut başvurusu son tarih ne, başvurular bitti mi, son gün ne zaman?

TOKİ başvurusu son tarih ile merak konusu haline geldi. E-Devlet üzerinden başvuruların tamamlanmasıyla birlikte halen başvurmamış olanlar ilgili bankalar aracılığı ile işlemlerini belirlenen tarihe kadar gerçekleştirebilecek. Ekim ayının son gününde de "2022 TOKİ konut başvurusu son tarih ne, başvurular bitti mi, son gün ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ son başvuru tarihi ve tüm detaylar.