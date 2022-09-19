TOKİ ev fiyatları ve ödeme planı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olmak isterlerken uygun ödeme koşullarını araştıran vatandaşlar, ''TOKİ ev fiyatları ne kadar, 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri ne kadar, sabit mi?'' sorularına yanıt arıyor. Buna göre; 2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Peki TOKİ ev fiyatları ne kadar? 2+1, 3+1 TOKİ sosyal konut fiyatları sabit mi, ödeme fiyatları nasıl olacak, zam gelecek mi?

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ZAMLANIR MI?

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."