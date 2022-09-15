TOKİ evleri satılır mı, kiraya verilir mi? 2022 TOKİ sosyal konut evleri için satış yasağı var mı, kiraya vermek yasak mı?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları, 14 Eylül tarihi itibarıyla başladı ve ekim sonuna kadar devam edecek. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Genç, engelli ve emekli vatandaşlar için ayrı ayrı kontenjan sağlanan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri olan projeyle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. En önemlisi ise TOKİ'den ev sahibi olduğunda evlerin kiraya verilip verilmeyeceği ve TOKİ evlerinin satılıp satılmayacağı olarak öne çıkıyor. Peki, TOKİ evleri satılır mı, kiraya verilir mi? 2022 TOKİ sosyal konut evleri için satış yasağı var mı, ne zaman satılabilir? İşte detaylar…
14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden başlayan başvuru işlemleri, bankalara yatırılacak başvuru ücreti ile tamamlanacak.
Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.
TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.
E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
Peki, TOKİ evleri satılır mı, kiraya verilir mi? 2022 TOKİ sosyal konut evleri için satış yasağı var mı, ne zaman satılabilir? İşte yanıtı;
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN TÜRK'te TOKİ evlerinin satılıp satılamayacağı ve kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin olarak şunları kaydetti:
"Borcu bitmeden satamazsın. Borcunu kapatma imkanı vermediğimiz sürece borcunu kapatıp da satamaz aslında. Yani dolayısıyla biz belki 3-4 yıl boyunca borcunu kapatmasına müsaade etmeden biz o satış yapma imkanını elinden alacağız.Burada esas olan şey "Evin yok, evinde otur." Hatta burada önceden kiralama hakkı vermiyorduk ama burada dedik ki; alan kişi kiraya versin belki başka şehre taşınır, başka bir semte taşınır. Evi yoktu, kendisi de bir başka yere gittiği zaman kiraya gidecek."
Konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
''Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.
Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz.
Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk gelen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik."
T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını açıkladı. Buna göre;
2+1 konutların fiyatı 608 bin TL olacak. Aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle birçok insan 2+1 konut sahibi olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.
3+1 konut fiyatları ise 850 bin lira olacak. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
Sosyal Konut başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi olma şartı arasında aylık gelir limitinin olduğunu belirtti. Erdoğan, İstanbul için aylık 18 bin; yurt genelindeyse 16 bin liradan fazla hane gelirinin üst limit olduğunu belirtti.
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.