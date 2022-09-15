TOKİ evleri satılır mı, kiraya verilir mi? 2022 TOKİ sosyal konut evleri için satış yasağı var mı, kiraya vermek yasak mı?

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİYOR MU, TOKİ EVLERİ SATILABİLİR Mİ?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN TÜRK'te TOKİ evlerinin satılıp satılamayacağı ve kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Borcu bitmeden satamazsın. Borcunu kapatma imkanı vermediğimiz sürece borcunu kapatıp da satamaz aslında. Yani dolayısıyla biz belki 3-4 yıl boyunca borcunu kapatmasına müsaade etmeden biz o satış yapma imkanını elinden alacağız.Burada esas olan şey "Evin yok, evinde otur." Hatta burada önceden kiralama hakkı vermiyorduk ama burada dedik ki; alan kişi kiraya versin belki başka şehre taşınır, başka bir semte taşınır. Evi yoktu, kendisi de bir başka yere gittiği zaman kiraya gidecek."

Konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" dedi.