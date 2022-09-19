TOKİ genç başvuru şartları yaş sınırı kaç? 2022 TOKİ sosyal konut genç kontenjanı kaç tane ev gençlere ayırıldı?

TOKİ genç başvuru şartları ve diğer detaylar, ilk defa ev sahibi olmak isteyen öğrenciler ve yeni işe başlayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmakta. Özellikle TOKİ genç kontenjanı ve yaş sınırı, en çok sorulan konular arasında. Peki, TOKİ genç yaş sınırı ne kadar? TOKİ sosyal konut genç başvuru şartları ne? İşte detaylar...
TOKİ GENÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Gençlerin başvurularında evdeki anne-babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani 16-18 bin lira sınırına takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.
Yani İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin, Anadolu'da 16 bin olan sınıra takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ya da ikametgâhlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar.
TOKİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve detaylar belli oldu. TOKİ sosyal konut başvuru şartları şu şekilde:
İl sınırları içerisinde en az1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak,
Kendi, eşi ya da çocuğu üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konut bulunmamak,
Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak,
Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ GENÇLER İÇİN YAŞ ARALIĞI KAÇ? KAÇ YAŞINDAKİLER BAŞVURABİLİR?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençler için tahsis edilen 50 bin konuta başvurma yaşı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 - 30 yaş olarak belirtildi. Üst sınırın 30 yaş olduğu başvurularda alt sınır ise 18 yaş olacak.
ÖĞRENCİ TOKİ KONTENJAN NE KADAR?
Bakan Kurum, gençlere özel kontenjan ayırdıklarını hatırlatarak, "Bir hanede iki tane 18 yaşından büyük genç varsa ikisi de başvurabilir. Başvuruda bulunan gençlerimiz öğrenci de olabilir. Burada hane halkı gelirini dikkate almıyoruz. Çünkü o gençlerimiz de ileride evlenecekler, kendi hayatlarını kuracaklar. O nedenle onları birey olarak görüyoruz, ailesinin gelirine bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gençlere yüzde 20'lik bir kontenjan ayrıldı.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.