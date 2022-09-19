TOKİ genç başvuru şartları yaş sınırı kaç? 2022 TOKİ sosyal konut genç kontenjanı kaç tane ev gençlere ayırıldı?

ÖĞRENCİ TOKİ KONTENJAN NE KADAR?

Bakan Kurum, gençlere özel kontenjan ayırdıklarını hatırlatarak, "Bir hanede iki tane 18 yaşından büyük genç varsa ikisi de başvurabilir. Başvuruda bulunan gençlerimiz öğrenci de olabilir. Burada hane halkı gelirini dikkate almıyoruz. Çünkü o gençlerimiz de ileride evlenecekler, kendi hayatlarını kuracaklar. O nedenle onları birey olarak görüyoruz, ailesinin gelirine bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlere yüzde 20'lik bir kontenjan ayrıldı.