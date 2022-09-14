TOKİ iş yeri (sanayi sitesi) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? TOKİ sanayi sitesi iş yeri başvuru ekranı - tarihleri

TOKİ kapsamında gerçekleşecek olan projeden iş yeri almak isteyen vatandaşlar başvuru şartları, ücreti gibi birçok konuda fikir sahibi olabilmek üzere araştırmalarına da başladı. Sanayi sitelerindeki iş yerlerine ilişkin kuraya katılım sağlayacak olanlar başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödeme yapacak. Peki, TOKİ iş yeri (sanayi sitesi) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? İşte TOKİ sanayi sitesi iş yeri başvurularına dair merak edilenler.
SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI
*T.C. vatandaşı olmak
*Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak
*18 yaşını doldurmuş olmak
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.
TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...