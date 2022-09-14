TOKİ iş yeri (sanayi sitesi) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? TOKİ sanayi sitesi iş yeri başvuru ekranı - tarihleri

TOKİ kapsamında gerçekleşecek olan projeden iş yeri almak isteyen vatandaşlar başvuru şartları, ücreti gibi birçok konuda fikir sahibi olabilmek üzere araştırmalarına da başladı. Sanayi sitelerindeki iş yerlerine ilişkin kuraya katılım sağlayacak olanlar başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödeme yapacak. Peki, TOKİ iş yeri (sanayi sitesi) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? İşte TOKİ sanayi sitesi iş yeri başvurularına dair merak edilenler.