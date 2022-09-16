TOKİ İstanbul konutları evleri nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul 50 bin konut projesi nerede?

TOKİ İstanbul sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor. Vatandaşlar başvurmadan önce konutların hangi bölge ve ilçelerde yapıldığını araştırıyor. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı tüm detaylarıyla 13 Eylül tarihinde yapmıştı. Peki, TOKİ İstanbul evleri nerede olacak? İşte detaylar.
TOKİ PROJESİ İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?
|98
|İSTANBUL
|"İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ "
|28.340
|HALK BANKASI
|99
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|540
|HALK BANKASI
|100
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|101
|İSTANBUL
|"İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ "
|20.920
|HALK BANKASI
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;