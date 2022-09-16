TOKİ İstanbul konutları evleri nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul 50 bin konut projesi nerede?

TOKİ İstanbul sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor. Vatandaşlar başvurmadan önce konutların hangi bölge ve ilçelerde yapıldığını araştırıyor. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı tüm detaylarıyla 13 Eylül tarihinde yapmıştı. Peki, TOKİ İstanbul evleri nerede olacak? İşte detaylar.