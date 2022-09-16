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Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:58

TOKİ İstanbul konutları evleri nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul 50 bin konut projesi nerede?

TOKİ sosyal konut projesinde başvurular tüm hızıyla devam ederken İstanbul’da konutların yapılacağı bölge ve ilçeler merak konusu haline geldi. Megakentte dört ayrı ilçede gerçekleşecek projede 50 bin konut düşük bütçeli vatandaşlar öncelikli olmak kaydıyla uzun vadeli taksit imkanlarıyla satışa çıkacak. Peki, TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? İşte TOKİ İstanbul evlerinin yapılacağı ilçeler ve detaylar.

TOKİ İstanbul konutları evleri nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul 50 bin konut projesi nerede?

TOKİ İstanbul sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor. Vatandaşlar başvurmadan önce konutların hangi bölge ve ilçelerde yapıldığını araştırıyor. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı tüm detaylarıyla 13 Eylül tarihinde yapmıştı. Peki, TOKİ İstanbul evleri nerede olacak? İşte detaylar.

TOKİ PROJESİ İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?

98 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 28.340 HALK BANKASI
99 İSTANBUL İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 540 HALK BANKASI
100 İSTANBUL İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI
101 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 20.920 HALK BANKASI



TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,

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  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
  • TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

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TOKİ İstanbul konutları evleri nereye hangi ilçelere yapılacak? 2022 TOKİ İstanbul 50 bin konut projesi nerede?
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