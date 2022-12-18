TOKİ kura çekimi takvimi başvuruda bulunan binlerce vatandaşın gündeminde. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul (Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri) kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Milyonların büyük ilgi gösterdiği tarihi projede İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri gibi ilçelerde ayrı ayrı kuralar gerçekleşecek ve hak sahipleri böylece belirlenecek. Kurum kuraların çekileceği tarihi içeren takvimi haftalık olarak duyuruyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman yapılacak? İşte tüm bu detaylar ve tarihleri…