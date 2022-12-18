TOKİ kura çekimi takvimi başvuruda bulunan binlerce vatandaşın gündeminde. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul (Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri) kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Milyonların büyük ilgi gösterdiği tarihi projede İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri gibi ilçelerde ayrı ayrı kuralar gerçekleşecek ve hak sahipleri böylece belirlenecek. Kurum kuraların çekileceği tarihi içeren takvimi haftalık olarak duyuruyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman yapılacak? İşte tüm bu detaylar ve tarihleri…
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.
TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.
11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.
4. etap sosyal konut kura çekilişi, 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.
11-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kayseri, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.
17-25 ARALIK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ TAKVİMİ
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane
19 Aralık: Bayburt ve Tokat
20 Aralık: Rize ve Yozgat
21 Aralık: Yozgat ve Artvin
22 Aralık: Kırıkkale
23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon
24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir
25 Aralık: Nevşehir
NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.