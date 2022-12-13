TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ilçe ilçe: TOKİ İstanbul (Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri) kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve takvimi son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. Noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekilişler il il yapılan duyurularla devam ederken megakentte ise tam 6 ayrı ilçede proje kapsamında konut sahiplerini bulacak. Hal böyleyken ise başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ İstanbul (Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri) kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura çekimi tarihleri ve detaylar.