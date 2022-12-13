TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ilçe ilçe: TOKİ İstanbul (Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri) kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve takvimi son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. Noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekilişler il il yapılan duyurularla devam ederken megakentte ise tam 6 ayrı ilçede proje kapsamında konut sahiplerini bulacak. Hal böyleyken ise başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ İstanbul (Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri) kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura çekimi tarihleri ve detaylar.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.
TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.
11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.
4. etap sosyal konut kura çekilişi, 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.
11-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kayseri, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.
11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
7 ilde gerçekleştirilecek 11-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
11 Aralık: Kayseri
12 Aralık: Kayseri ve Samsun
13 Aralık: Samsun ve Amasya
14 Aralık: Samsun ve Çorum
15 Aralık: Çorum ve Ordu
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas